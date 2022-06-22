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جديد المحليات > “الدفاع المدني” يؤكد حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج والمشاعر المقدسة
22/06/2022   10:36 م

“الدفاع المدني” يؤكد حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج والمشاعر المقدسة

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم (الأربعاء)، حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج، ومقار الجهات الحكومية في المشاعر المقدسة، وذلك ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

وأوضحت المديرية أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيُصادر كل ما يُضبَط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تستخدَم في أغراض الطهي، وستطبق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر.

“الدفاع المدني” يؤكد حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج والمشاعر المقدسة

جديد المحليات
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