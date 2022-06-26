الشباب يواصل الاستعداد لمواجهة الأهلي في دوري المحترفين

واصل فريق الشباب تحت قيادة المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، تحضيراته استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء الإثنين، في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وخاض لاعبو الشباب حصة تدريبية استغرقت 75 دقيقة، السبت، ضمن التحضيرات لمواجهة الأهلي.
وبدأ المران بالتدريب على النواحي اللياقية، وبعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية، واختتمت بمناورة تكتيكية خصصها المدرب لتطبيق النهج التكتيكي الذي سيعتمده أمام الأهلي. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يختتم الشباب تحضيراته بتدريبات مسائية، الأحد، يُنتظر أن يغلب عليها الجانب التكتيكي.