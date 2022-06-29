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جديد المحليات > “الحج والعمرة”: رحلات بديلة ومقاعد إضافية وتأشيرات فورية لحجاج بريطانيا وأمريكا وأوروبا
29/06/2022   10:47 م

“الحج والعمرة”: رحلات بديلة ومقاعد إضافية وتأشيرات فورية لحجاج بريطانيا وأمريكا وأوروبا

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أوضحت وزارة الحج والعمرة أنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات تعمل على تأمين رحلات بديلة ومقاعد إضافية لحجاج بريطانيا وأمريكا ودول أوروبا، إضافة إلى إصدار تأشيرات فورية للدخول إلى المملكة.

وأضافت، في بيان اليوم (الأربعاء)، أن ذلك يأتي ضمن حزمة من الحلول العاجلة للتحديات التي واجهها الحجاج مع محدودية السعة المقعدية للرحلات، والصعوبات التقنية التي واجهت البوابة الإلكترونية لحجاج الخارج.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على التيسير وحل أي تحدٍّ يواجه حجاج بيت الله الحرام؛ لضمان حصول كل حاج على فرصة أداء الحج ممن حظوا بفرصة اختيارهم لهذا العام 1443 هـ. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن جميع الجهات العاملة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن تتابع على مدار الساعة أوضاع الحجاج في الداخل والخارج؛ لضمان تيسير وتسهيل وصولهم، ومتابعتهم ورعايتهم أثناء موسم الحج.

“الحج والعمرة”: رحلات بديلة ومقاعد إضافية وتأشيرات فورية لحجاج بريطانيا وأمريكا وأوروبا

جديد المحليات
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