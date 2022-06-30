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رياضة > النفيعي: هبوط الأهلي ليس شيئًا سهلًا.. ويصلنا دعم 100 مليون وتعاهدنا على إعادة الفريق للمحترفين
30/06/2022   8:55 ص

النفيعي: هبوط الأهلي ليس شيئًا سهلًا.. ويصلنا دعم 100 مليون وتعاهدنا على إعادة الفريق للمحترفين

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تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ماجد النفيعي، عن سقوط فريقه إلى دوري الدرجة الأول “دوري يلو”، بعدما ودع منافسات دوري المحترفين في الجولة الأخيرة من البطولة التي توج بها فريق الهلال.

وقال ماجد النفيعي، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “الهبوط ليس شيئًا سهلًا وشيء لا يصدق وعند السقوط فيجب تدارك ذلك للعودة.. عملنا عملا كبيرا خلال اليومين الماضيين للحفاظ على عناصر الفريق”.

وأوضح: “تعاهدنا على إعادة الأهلي لدوري المحترفين.. ويصلنا دعم 100 مليون منها 76 مليون ذهبت للديون.. التركة ليست سهلة والديون فوق الخيال والوزارة تعلم بذلك.. لا أحد عاقل يصدق بوجود مؤامرة لسقوط الفريق.. سنعود أقوى”.  وفق “أخبار 24”.

وأضاف النفيعي: “أكبر عوائقنا كانت عدم التمكن من تسديد الديون للاعبين منها مقدمات العقود السابقة.. وموسى المحياني مستمر مع الفريق.. أكثر ما سمعت من اللاعبين: كيف ستسدد وأنت في دوري الدرجة الأولى”.

النفيعي: هبوط الأهلي ليس شيئًا سهلًا.. ويصلنا دعم 100 مليون وتعاهدنا على إعادة الفريق للمحترفين

رياضة
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