أناب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، مسنة لتدشين السوق الشعبي بمركز الحبيل بمحافظة رجال ألمع.
وتعهد الأمير تركي بن طلال بأن يتم التركيز على النهوض بالسوق، ثم الانتقال لتطوير أسواق أخرى بالمنطقة، كما تعهد بتلبية بعض مطالب العاملين بالسوق.
يذكر أن ذلك جاء خلال جولته التفقدية للخدمات التنموية بالمركز، حيث التقى حينها عددًا من مشايخ القبائل في عسير، كما زار المواطن حسن الشريمي القائم بأعمال السوق الشعبي تقديرًا لدوره الفعال لأهالي السوق.
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فيما زار أسرة آل الحفظي برجال ألمع:
الأمير #تركي_بن_طلال يتفقد الخدمات التنموية في مركز الحبيل، ويلتقي عددًا من مشايخ القبائل في عسير، وينيب مسنة لتدشين السوق الشعبي خلال جولته الميدانية. pic.twitter.com/THy05LHebS
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 30, 2022
وفق “أخبار 24”.