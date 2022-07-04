“السياحة”: التأشيرة السياحية لا تتيح لحامليها أداء فريضة الحج

أكدت وزارة السياحة، اليوم (الاثنين)، أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تخوِّل صاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق.
وأوضحت أن الأنظمة والتعليمات في المملكة تمنع الحاصلين على التأشيرة السياحية من أداء فريضة الحج، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.
ودعت الوزارة الراغبين في القدوم إلى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بالتعهدات، والاطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام بكافة التعليمات بهذا الشأن لتجنب أي مخالفة للأنظمة.وفق “أخبار 24”.