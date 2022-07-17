تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية، من استعادة أكثر من مليون متر مربع من أراضٍ مخصصة للتشجير شمال محافظة القنفذة، وذلك بعد الاعتداء عليها ورصد الإحداثيات.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي، أنه تمت إزالة الإحداثيات والتي تمثلت في إنشاء مبانٍ وأسواق وحظائر للمواشي، وذلك بعد رصدها.
وأبان أنه جرى تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة المكوّنة من لجنة التعديات والجهات الأمنية، بمساعدة معدات البلدية لإزالة التعديات، مؤكداً أن هناك متابعة دورية للأراضي الحكومية من الجهات ذات العلاقة.
من جانبها، أكدت الوزارة، أن الأنظمة والتشريعات تهدف إلى تعزيز حماية الأراضي الحكومية بما فيها المراعي والغابات والأراضي المخصصة للتشجير ومراقبتها وحمايتها، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي. وفق “أخبار 24”.