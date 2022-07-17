مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات والإصابات الجديدة.. وانخفاض “التعافي”

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل ارتفاع في الإصابات الجديدة والحالات الحرجة والوفيات المسجلة بـ”كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وانخفاض حالات التعافي.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 606 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 34 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 803764 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع في منحنى الحالات الحرجة حيث يتم تسجيل دخول 6 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي الحالات الحرجة 150 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 367 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 787966 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع في حالات الوفاة حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9232 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.