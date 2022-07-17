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جديد المحليات > “منظمة التعاون الإسلامي” ترحب بمخرجات “قمة جدة” وتؤكد دعمها للجهود العربية والدولية
17/07/2022   3:12 م

“منظمة التعاون الإسلامي” ترحب بمخرجات “قمة جدة” وتؤكد دعمها للجهود العربية والدولية

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عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة، بمدينة جدة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل من مصر والأردن، والعراق، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت بمضامين الكلمات التي ألقاها قادة الدول المشاركة خلال هذه القمة، التي قدمت تشخيصاً دقيقاً لما تمر به المنطقة من أزمات وما تواجهه من تحديات.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة دعمها للجهود العربية والدولية كافة التي تهدف إلى تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار في المنطقة. وفق “أخبار 24”.

“منظمة التعاون الإسلامي” ترحب بمخرجات “قمة جدة” وتؤكد دعمها للجهود العربية والدولية

جديد المحليات
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