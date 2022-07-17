اكتمال وصول نحو 74 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، عن وصول نحو 74 ألف حاج من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس، بعد أدائهم مناسك الحج.
وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل ما يقارب 64 ألف حاج و400 حاج، قدموا براً بواسطة الحافلات، كما استقبل مركز حجاج البر ما يقارب 5 آلاف حاج، بينما وصل ما يقارب ألفا عبر قطار الحرمين السريع.
وأشارت الوزارة إلى أن 23 ألف حاج غادروا المدينة المنورة من بينهم ما يقارب 7.4 ألف حاج غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أكثر من 51 ألف حاج يوم أمس.
وأبانت أن وكالة الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة قامت بتنفيذ 678 زيارة لتقييم مساكن الحجاج، ومباشرة 2033 عملية تفويج على السكن، وإرشاد 939 حاجاً تائهين في مواقع الخدمة، وتنفيذ 42 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات، إلى جانب 298 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.
وفق “أخبار 24”.