الهلال الاستثناء الوحيد.. الحراس الأجانب يسيطرون على دوري المحترفين

يسيطر الحراس الأجانب على فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي المقابل يظل فريق الهلال الاستثناء الوحيد، باعتماده على حارس المنتخب الوطني عبدالله المعيوف.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن في العام 2017 السماح للأندية بالتعاقد مع حارس أجنبي ضمن الأجانب الأربعة المسموح بهم قبل رفع العدد إلى 8 لاعبين، حيث بدأ العمل بهذه التجربة موسم 2017 / 2018.
وبات المصري عصام الحضري أول حارس أجنبي يتم التعاقد معه في أحد فريق دوري المحترفين بعد قرار العام 2017، بعدما ضمه التعاون، إضافة إلى مشاركته مع الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح، في أول مباراة في تاريخ دوري المحترفين السعودي، فيما شهد الموسم نفسه مشاركة 11 حارسا أجنبيا من أصل 16 حارسا.
ويعد فريق الهلال هو الوحيد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم المقبل الذي يحمي شباكه حارس محلي عقب وصول عدد الحراس الأجانب إلى 15 حارسا من أصل 16.
وتبلغ القيمة السوقية للحراس الأجانب في دوري المحترفين 15.15 مليون يورو، ما يعادل “57,688,170 ريالا” وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية. وفق “أخبار 24”.
وسيتواجد في الموسم المقبل بدوري المحترفين 11 حارسا جديدا للمسابقة بعد تعاقد النصر مع الكولومبي دافيد أوسبينا، والخليج مع البرازيلي دوجلاس فريدريك، والتعاون مع البرازيلي مايلسون سانتوس، والاتفاق مع البرازيلي باولو فيكتور، والوحدة مع المغربي منير محمدي.
كما يوجد في الفتح الحارس السويدي جاكوب ريني، وتعاقد الرائد مع الروماني سيلفيو لونج جونيور، والباطن مع الأوروجواياني مارتن كامبانيا، والعدالة مع ميلان مياتوفيتش القادم من الجبل الأسود، الطائي مع البرازيلي فيكتور براجا، والشباب مع الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو.
واستمر 3 حراس أجانب في دوري المحترفين في الموسم المقبل، وهم البرازيلي مارسيلو غروهي مع الاتحاد، الجزائري مصطفى زغبة مع ضمك، والصربي فلاديمير ستويكوفيتش مع الفيحاء.
وقبل أيام تعاقد نادي أبها مع السويسري نوام بومان ليحرس عرين الفريق في الموسم المقبل.
ويدخل باومان التدريبات الجماعية للفريق الجنوبي، بعد غدٍ، عقب انتهاء حجز الطيران، حيث يشارك في معسكر الفريق، الذي يجري حاليا في النمسا.
ويوجد مع فريق الهلال 3 حراس محليين وهم: عبدالله المعيوف، محمد العويس، وعبدالله الجدعانى، وقيمتهم السوقية 1.075 مليون يورو “4,093,589 ريالا”.