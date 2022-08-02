“وافي”: 98% نسبة الإنجاز في مشروع “معالي عنان”.. وتسليم المرحلة الثالثة خلال أشهر

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي”، أن نسبة إنجاز مشروع “معالي عنان” وصلت إلى 98.8%.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تسليم المرحلتين الأولى والثانية لوحدات المشروع تسليماً نهائياً للمستفيدين.
وأكدت أن بدء تسليم المرحلة الثالثة والأخيرة للوحدات السكنية المتبقية من المشروع سيتم خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد اكتمال جميع الأعمال الإنشائية والتأكد من إيصال الخدمات.
وأوضحت اللجنة أن تأخر تسليم بعض وحدات المرحلة الثالثة من مشروع “معالي عنان” الواقع بحي الجنادرية شرق مدينة الرياض، يعود إلى الإجراءات الخاصة بأعمال فرز الصكوك للوحدات وتجزئة الرخص وإيصال الخدمات لكامل المشروع، بالإضافة إلى الأثر الذي أحدثته جائحة كورونا من توقف الأعمال وتأجيلها.
وأكدت اللجنة أنها تشرف على سير الأعمال في المشاريع وتتخذ جميع التدابير التي تكفل حق المستفيدين، سواء كانت المشاريع التابعة للقطاع الخاص أو التي يتيحها برنامج “سكني” للمستفيدين بالشراكة مع المطورين العقاريين في 119 مشروعاً تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس. وفق “أخبار 24”.