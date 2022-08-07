“الزكاة والضريبة والجمارك” توقّع اتفاقية تعاون مع “ساتس السعودية” في مجال الشحن الجوي

وقّعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأحد)، اتفاقية تعاون مع شركة ساتس العربية السعودية، في مجال الشحن الجوي في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمرك مطار الملك خالد الدولي.
وتهدف الاتفاقية إلى تسليم المهام التشغيلية الخاصة بمبنى الشحن الجوي التابع لـ”ساتس السعودية” في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، لرفع الكفاءة التشغيلية للمباني اللوجستية في المناطق الجمركية.
وتتولى الهيئة من خلال التوقيع على الاتفاقية؛ تحديد المهام والمسؤوليات في الأعمال المرتبطة بالخدمات المقدمة لعملاء الهيئة بمختلف فئاتهم، وذلك بتركيز أدائها على النواحي الجمركية، لتحسين وتيسير الإجراءات الجمركية، ورفع كفاءة الخدمات التشغيلية، فيما ستتولى “ساتس السعودية” مهام تشغيل خدمات المناولة والحمالة والصيانة، وجميع الخدمات التشغيلية الأخرى.وفق “أخبار 24”.