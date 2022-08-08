بعد الفوز على “ألميريا”.. الهلال يعلن عن ثاني ودياته في معسكره الإعدادي

أعلن نادي الهلال مساء الأحد، أن الفريق الأول لكرة القدم، سيواجه نظيره نوتنغهام فوريست الإنجليزي، مساء يوم الجمعة المقبل، في ثاني ودياته ضمن معسكره الإعدادي في برمنغهام البريطانية.
ومنح الجهاز الفني للهلال بقيادة رامون دياز، أعضاء الفريق راحة يوم الإثنين، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء.
وكان الهلال حقق الفوز على نظيره ألميريا الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الأبطال، التي جمعتهما، مساء الأحد، على أرضية ملعب بيريلي في برمنغهام الإنجليزية، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد (2022-2023). وفق “أخبار 24”.