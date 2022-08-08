التزامات الممارس الصحي والعلاقة بينه وبين المريض.. أبرز ملاح الدليل الإرشادي للخدمات الصحية عن بُعد

كشف المركز الوطني للمعلومات الصحية عن دليل إرشادي للخدمات الصحية عن بُعد (الطب الاتصالي)، الذي يهدف إلى تنظيم ممارسة الرعاية الصحية عن بُعد، ومساعدة أخصائيي الرعاية الصحية على استخدام أنسب التقنيات لتقديم أفضل رعاية للمرضى في التشخيص والعلاج عن بُعد.
وعرَّف الدليل الإرشادي المطروح لأخذ مرئيات العموم عبر منصة “استطلاع”، الرعاية الصحية عن بُعد بأنها “استخدام المعلومات وتقنيات الاتصال لدعم ممارسة الرعاية الصحية السريرية الافتراضية، والتعليم المتعلق بالصحة المهنية والمرضى وإدارة الصحة العامة”.
قبل تقديم الخدمات
وشدد الدليل على ضرورة إقامة علاقة صحيحة بين المريض والطبيب قبل تقديم خدمات الطب الاتصالي، بحيث يوافق الممارس على إجراء التشخيص والعلاج للمريض ويوافق المريض أو الوصي الطبي للمريض على العلاج.
وأوضح أنه يتعين على الممارس الصحي التحقق من هوية المريض، واستخدام تعريف مبني على هويته في جمع أنظمة المعلومات، ومعالجته عبر الطب الاتصالي بالأنظمة الإلكترونية المتطابقة مع المريض.
وتابع أنه يتعين على الممارس الصحي الكشف عن هويته وبياناته المعتمدة، وإبلاغ المريض بالرعاية الصحية عن بعد، والحصول على موافقته قبل إجراء استشارة صحية عن بعد بعد تزويد المريض بالمعلومات حول الخدمة بلغة واضحة، وإعلامه بخيارات الرعاية الأخرى المتاحة، والرسوم المالية المطلوبة وتزويده بمدة الاستشارة عن بعد.
ولفت الدليل إلى أنه في الحالات التي يكون فيها المريض غير مؤهل وليس لديه القدرة على إعطاء الموافقة يتعين الحصول على الموافقة وجهًا لوجه، ويتعين على الممارس الصحي الترتيب للحصول على الموافقة مع أحد أفراد الأسرة أو من يتمتعون بالسلطة القانونية، ويتم توثيق موافقة المريض الشفوية والمكتوبة.
الخدمات الطبية المسموح تقديمها عن بعد
تتضمن هذه الخدمات: تقييم حالة المرضى، والتشخيص، ومشاهدة العلامات السريرية بالفيديو، والصحة النفسية، والمراقبة الطبية، والوصفات الطبية، علم الأمراض والأشعة، ومتابعة المرضى وإدارة الحالة.
سرية المعلومات الصحية
أكد الدليل على ضرورة أن تكون الاستشارات الصحية عن بعد خاصة وسرية، وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بتوفير نظام يضمن عدم وجود ما يثير الإزعاج في الموقع البعيد للممارس الصحي وموقع المريض للاستشارة، وتنبيه الموظفين في موقع عيادتهم بأنهم يجرون استشارة عن بُعد، والاحتفاظ بتسجيل الاستشارة إن وجد بشكل آمن، بعد إبلاغ المريض وتلقي موافقته بشكل كامل.
المسؤولية المهنية والطبية
تتمثل المسؤولية المهنية في أن تكون المنشأة الصحية مرخصة لتقديم الخدمة الصحية عن بعد، وتضمن وجود سياسات وإرشادات للحوكمة طول مدة تقديم الرعاية الصحية عن بعد، كما يتعين على جميع الممارسين الصحيين المشاركين في تقديم الرعاية معرفة السياسات والأدلة الإرشادية المتعلقة بخدمات الرعاية.
حقوق المريض
وشدد الدليل الإرشادي على أن للمريض الحق في رعاية محترمة ومراعية، كما أن له الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالتشخيص والعلاج، ويحق له مناقشة وطلب المعلومات المتعلقة بالإجراءات، باستثناء حالات الطوارئ وعندما يفتقر المريض القدرة على اتخاذ القرار وتكون الحاجة إلى العلاج ملحة.
وتابع أن للمريض الحق في معرفة هويات الأطباء والمشاركين في الرعاية، والآثار المالية لخيارات العلاج، كما أن له الحق في رفض العلاج أو خطة الرعاية الموصى بها في الحد الذي يسمح به القانون، والحصول على توجيهات مسبقة مثل وصية الإدارة المعيشية، وأن يراجع السجلات المتعلقة برعايته الطبية وتوضيح المعلومات وتفسيرها حسب الضرورة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يحق للمريض أن يعلم بسياسات وممارسات المستشفى التي تتعلق بالرعاية والعلاج، كما يحق له توقع استمرارية معقولة للرعاية عند الاقتضاء، والموافقة أو رفض المشاركة البحثية المقترحة أو التجارب البشرية التي تؤثر على الرعاية والعلاج.
تغطية التأمين
يتم تطبيق تغطية التأمين الصحي لأنشطة الخدمات الصحية عن بعد وفقاً للوائح الخاصة بتغطية التأمين الصحي لدى مجلس الضمان الصحي.