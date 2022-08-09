بقيمة 55.9 مليار ريال.. إيرادات “سابك” ترتفع في الربع الثاني من 2022

سجلت إيرادات الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، ارتفاعا في الربع الثاني من عام 2022 بقيمة 14.4 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 6٪ مقارنة بالربع السابق، وزيادة نسبتها 32% على أساس سنوي.
وارتفعت الأرباح الصافية للشركة في الربع الثاني للعام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام ذاته من 6.47 مليار ريال إلى 7.93 مليار ريال، وهي قيمة أعلى من الأرباح الصافية البالغة 7.64 مليار ريال في الربع ذاته من السنة السابقة.
وبررت الشركة سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع حصتها من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وكذلك ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، مضيفة أن ذلك قابله ارتفاع في أسعار مواد اللقيم وتكاليف الشحن والتوزيع. وفق “أخبار 24”.
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس إدارة “سابك”، يوسف بن عبد الله البنيان، أن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة عبر مختلف القطاعات.
وأضاف “البنيان” أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات الشركة، لافتا إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق في يونيو الماضي على توزيع 2.25 ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29% تقريبًا من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من عام 2021م البالغة 1.75 ريال.