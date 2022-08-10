شراكة ثلاثية لإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد لتحفيزهم على التخطيط الأفضل للمستقبل

وقَّعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مذكرة تفاهم، مع شركة الأهلي المالية لتطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد وتحفيزهم على الادخار للتخطيط الأفضل للمستقبل، وبحث شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة ببرنامج تطوير القطاع المالي؛ المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
وقال رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح إن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز لإطلاق أول منتج ادخاري مدعوم من الحكومة وصولاً لتحقيق هدف إلى زيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، أن المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء كانت عن طريق البنوك أو مدراء الصناديق أو شركات “الفنتك” وغيرها. وفق “أخبار 24”.
وأبان الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية أنهم يسعون من خلال هذه المذكرة لتقديم حلول ومنتجات ادخارية حكومية تلبي حاجة المواطنين والمقيمين، والتعاون لدراسة إمكانية تطوير وإطلاق منتجات ادّخارية بما يدعم تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار.