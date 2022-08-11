“الاقتصاد والتخطيط” تطلق برامج تدريبية ومهنية للطلاب لرفع مستوى الكوادر الوطنية

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط في اليوم العالمي للشباب عدداً من البرامج التدريبية والمهنية في مبادرة لرفع مستوى الكوادر الوطنية في مجال الاقتصاد والسياسة العامة والعلوم الاجتماعية.
وتستهدف المبادرة طلاب التعليم العام والجامعي وحديثي التخرج وطلاب الماجستير والدكتوراه، وتقليص الفجوة بين المهارات المطلوبة في مجال الاقتصاد ومتطلبات سوق العمل، وتوفير أفضل الوسائل لتمكين الشباب السعودي والانطلاق نحو آفاق النمو والتميز المهني والمعرفي.
وشملت المبادرة إطلاق برنامج “مزايا الابتعاث” للحاصلين على قبول للابتعاث في تخصصات الاقتصاد والسياسة العامة والعلوم الاجتماعية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ بهدف دعمهم على تحقيق غايات البرنامج وتطلعاته.
وتضمنت أيضاً إطلاق برنامج “القادة الاقتصاديين” الذي يركز بشكل رئيس على تطوير المهارات القيادية في القطاع الحكومي في مجال الاقتصاد والسياسة العامة والعلوم الاجتماعية.
وبهذه المناسبة نظمت الوزارة فعالية “اكتشف الاقتصادي الذي بداخلك” لمناقشة تأثير الشباب ودورهم في تنمية الاقتصاد، كما أطلقت برنامج “المحاكاة المهنية” ليتيح لطلاب الثانوية العامة فرصة الاندماج في سوق العمل وقضاء يوم مُثْرٍ مع فريق الوزارة. وفق “أخبار 24”.