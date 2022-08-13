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جديد المحليات > “الزكاة” تطلق برنامج” بناء الكفاءات” لحديثي التخرج بـ13 مسارًا تدريبياً
13/08/2022   6:25 م

“الزكاة” تطلق برنامج” بناء الكفاءات” لحديثي التخرج بـ13 مسارًا تدريبياً

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إطلاق برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الخامسة، ويشتمل على 13 مسارًا تدريبياً مختلفًا، بهدف صقل المهارات وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت الهيئة أن المسارات تشمل، الشؤون المالية والإدارية، والقانونية والتحليل والمخاطر والاستراتيجية والتطوير والتواصل المؤسسي والتوعية، والانظمة التقنية والرقمنة.

وأشارت إلى أنه من ضمن المسارات أيضًا، رأس المال البشري والعمليات والمراجعة الداخلية والشؤون الهندسية وتيسير التجارة وتجربة العميل والبحوث والاستشارات الزكوية. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن “بناء الكفاءات” هو أحد أبرز البرامج التدريبية المخصصة لحديثي التخرج والذي يصبّ في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة، إذ يعمل على تدريب الشباب على مختلف المهارات المهنية، وإكسابهم الخبرات العملية، وإعدادهم؛ للدخول إلى سوق العمل .

انفوجرافيك

“الزكاة” تطلق برنامج” بناء الكفاءات” لحديثي التخرج بـ13 مسارًا تدريبياً

جديد المحليات
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