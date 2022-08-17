وزير المالية يرحب ببيان صندوق النقد الدولي ويؤكد نجاح المملكة في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

رحب وزير المالية محمد الجدعان اليوم الأربعاء ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول أداء اقتصاد المملكة، موضحاً أن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي.
وأوضح أن المملكة نجحت في مواجهة الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال العامين الماضيين؛ مع الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة اقتصاد المملكة.
وأكد الجدعان على الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مجددا الترحيب بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في تخفيف آثار جائحة كورونا.
وأشار إلى أن المملكة تشهد تعافياً قوياً في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، وأن ارتفاع أسعار النفط فرصة لتسريع وتيرة الإصلاحات التي يجري تنفيذها في إطار الرؤية. وفق “أخبار 24”.
وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد أشادوا في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم بشأن مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها ووضعها المالي.
وأكد خبراء الصندوق توقعاتهم الإيجابية لاقتصاد المملكة على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.