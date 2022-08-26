“تعليم الرياض” يعتمد بداية الاصطفاف الصباحي للعام الدراسي الجديد

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض “بداية الاصطفاف الصباحي للعام الدراسي الجديد الذي ينطلق يوم الأحد المقبل”.
وكشف تعميم بأن اصطفاف الدوام الصيفي يبدأ الساعة 6:15 صباحاً في حين تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً من 28 أغسطس وحتى 27 أكتوبر، على أن يتحول في الدوام الشتوي إلى 6:45 فيما تبدأ الحصة الأولى في الـ7 صباحاً اعتباراً من 30 أكتوبر وحتى 22 مارس 2023.
وأضاف أن الاصطفاف سيتم إلغاؤه خلال شهر رمضان المبارك، على أن تبدأ الحصة الأولى عند التاسعة صباحاً؛ وذلك من تاريخ 23 مارس 2023 وحتى 13 أبريل من ذات العام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه من 24 أبريل 2023 وحتى 22 يونيو سيكون الاصطفاف عند الساعة 6:15 صباحاً.