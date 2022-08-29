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جديد المحليات > “تقويم التعليم” يعلن فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية
29/08/2022   6:40 م

“تقويم التعليم” يعلن فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الإثنين)، إتاحة التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية وذلك بالنسبة للرجال، عبر نظام الرخص.

وأشارت إلى أن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية “العام” سيكون متاح للنساء اعتبارا من يوم 5 سبتمبر المقبل، في حين سينتهي التسجيل المبكر في 8 أكتوبر القادم، على أن تبدأ فترة الاختبارات في 11 نوفمبر المقبل، وتنتهي 14 من الشهر ذاته.

وأضافت أن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية “التخصصي” سيكون متاح للنساء اعتبارا من يوم 5 سبتمبر المقبل، في حين سينتهي التسجيل المبكر في 26 نوفمبر المقبل، على أن تبدأ فترة الاختبارات من 21 يناير المقبل إلى 25 من الشهر ذاته. وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” يعلن فتح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية

جديد المحليات
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