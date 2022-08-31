“STC” تعلن زيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال ومنح أسهم مجانية للمساهمين

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، أن جمعيتها العامة غير العادية وافقت، يوم أمس (الثلاثاء)، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين.
وذكرت أن الموافقة تمت بناءً على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، مشيرة إلى أن رأس مالها سيزيد من 20 مليار ريال إلى 50 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 150%، ليصل المبلغ الإجمالي للزيادة إلى 30 مليار ريال.
وأضافت أن الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح 1.5 سهم لكل سهم يملكه المساهم وقت الاستحقاق، كما سيرتفع عدد الأسهم من 2 مليار سهم إلى 5 مليارات سهم.
وأبانت أنه في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وأكدت أن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أنها تستهدف من هذه الزيادة تعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة مجموعة “STC”، الأمير محمد بن خالد، أكد في وقت سابق أن هذه الزيادة في رأس المال تعد الأكبر في تاريخ السوق السعودي، ما سيعزز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين.