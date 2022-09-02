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جديد المحليات > “الاتصالات” توقع مذكرة تفاهم مع Nexticorn لدعم ريادة الأعمال الرقمية
02/09/2022   11:16 م

“الاتصالات” توقع مذكرة تفاهم مع Nexticorn لدعم ريادة الأعمال الرقمية

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وقَّع مركز ريادة الأعمال الرقمية التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الجمعة)، مذكرة تفاهم مع مؤسسة Nexticorn الرائدة في مجال دعم وتمكين ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

ووفق المذكرة سيعمل الجانبان على تمكين رواد الأعمال في التقنيات الرقمية، وتقديم الدعم اللازم لتعظيم الفوائد الاقتصادية، وتفعيل دور المسرعات والحاضنات ومستثمري رأس المال الاستثماري في مجال التقنيات الرقمية.

وتشمل المذكرة، التعاون في مجالات: الوعي الرقمي، والبحث والتطوير في مجال التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات، والحوسبة السحابية، إلى جانب تقنية “البلوك تشين” وغيرها من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة. وفق “أخبار 24”.

وجاء توقيع المذكرة على هامش ختام أعمال قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية، والتي شارك فيها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة.

“الاتصالات” توقع مذكرة تفاهم مع Nexticorn لدعم ريادة الأعمال الرقمية

جديد المحليات
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