شملت سلب أموال مركبة تغذية الصراف الآلي.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجـرائم المقبوض على مرتكبيها مؤخراً

تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة من القبض على مواطنين ومقيمين خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك لتورطهم في جرائم مختلفة.
ونشر الأمن العام مقطع فيديو للمخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على 7 مواطنين نقلوا 40 مخالفاً لنظام أمن الحدود في 5 مركبات بمحافظة الليث، كما تم القبض على مواطن انتحل صفة غير صحيحة وقام بسرقة 3 مركبات في وضع التشغيل بجدة.
وتمكن الأمن من القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة والعمل في الرياض جمعوا أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها عبر حسابات كيانات محلية إلى خارج المملكة وضبط بحوزتهم 673.7 ألف ريال وسندات إيداع مالية.
كما تم القبض على مواطنين قاما بسرقة مبلغ مالي قدره 88.7 ألف ريال من مركبة نقل أموال لتغذية أجهزة الصراف الآلي في الرياض، والقبض على مقيم من الجنسية البنجلادشية قام بنقل مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الطائف. وفق “أخبار 24”.
وألقى الأمن القبض على مواطن بحوزته 92.7 كيلوجرام من نبات القات المخدر داخل مركبة يقودها في بلجرشي.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/zsf94mLhaO
— الأمن العام (@security_gov) September 6, 2022