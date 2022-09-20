خادم الحرمين يتسلم بحضور ولي العهد أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، اليوم (الثلاثاء)، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقدم أوراق الاعتماد كل من سفير سريلانكا باكير آمزا، وسفير الدومينيكان غير المقيم خوليو زويان، وسفير إسبانيا خورخيه سييرا، وسفير غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير إندونيسيا عبدالعزيز أحمد، وسفير البرتغال نونو ماتياس، وسفير البيرو كارلوس لوبيز، وسفير بنين آدم باغودو، وسفير البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وسفير الجمهورية القرغيزية أولوقبيك ماريبوف، وسفير باكستان أمير راتهور، وسفير الجزائر محمد بوغازي، وسفير فيتنام دانغ زونغ.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالسفراء في المملكة، وحمَلهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للملك المفدى على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.
وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة، وحضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، رئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب وزير الخارجية وليد الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.