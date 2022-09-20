نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > رئيس أرامكو: حتى لو انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم أزمة الطاقة لن تنتهي
20/09/2022   6:33 م

رئيس أرامكو: حتى لو انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم أزمة الطاقة لن تنتهي

+ = -
196

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو”، أمين الناصر، أن مواجهة أزمة الطاقة العالمية حتى الآن تظهر سوء فهم عميقا لكيفية الوصول للأزمة.

وأوضح في تصريح له أمام منتدى بسويسرا بحسب “رويترز”، أن الأسباب الحقيقية لانعدام الأمن في مجال الطاقة تتمثل في قلة الاستثمارات في النفط والغاز وعدم وجود بدائل جاهزة أو خطط احتياطية.

وأضاف الناصر أن الزيادة في استثمارات النفط والغاز هذا العام قليلة للغاية، ومتأخرة جداً، وقصيرة الأمد إلى حد بعيد.

وأكد أن تطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة، وفرض ضرائب على شركات النفط؛ ليس حلا طويل الأجل لأزمة الطاقة العالمية، لافتًا إلى أنه قد يساعد المستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية ولا يمثل حلا طويل الأجل. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أزمة الطاقة في العالم لن تنتهي حتى في حال انتهاء الصراع في أوكرانيا، مضيفاً: “عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، يمكننا أن نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر، وبالتالي سينتهي شح فائض الطاقة الإنتاجية حول العالم”.

رئيس أرامكو: حتى لو انتهى الصراع في أوكرانيا اليوم أزمة الطاقة لن تنتهي

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885228342.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.