شارك به 1164 شخصاً.. استطلاع رأي المواطنين بمناسبة اليوم الوطني 92

أعلن المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام “رأي”، اليوم (الأربعاء)، عن نتائج استطلاع رأي أجراه المركز بمناسبة اليوم الوطني 92، والذي شارك به 1164 مواطناً ومواطنة.
وأوضحت نتائج استطلاع الرأي، أن 48% من المواطنين يفضلون الاحتفال باليوم الوطني مع الأسرة والأصدقاء، و18% في المنزل، و14% في الأسواق والطرقات، و11% بالذهاب لفاعلية “حفلة غنائية مثلاً”، و9% يفضلون الاحتفال بالمشاركة في أنشطة أخرى.
وفيما يخص الزي خلال اليوم الوطني، رأى 38% من المواطنين أنه يجب أن يكون مستوحى من التراث، وباللونين الأبيض والأخضر، فيما رأى 62% أنه يمكن الاكتفاء بتضمين اللونين الأبيض والأخضر في الزي، ولا يُشترط أن يكون تراثياً. وفق “أخبار 24”.
كما رأى 38% من المواطنين أن تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، هو أكثر ما يدعو للفخر بالوطن في هذه المناسبة، في مقابل 30% من المشاركين صوتوا لصالح ملحمة توحيد المملكة، و19% صوتوا لصالح محاربة الفساد، و13% صوتوا لصالح التنمية البشرية “قدرات الشباب السعودي في مختلف المجالات”.