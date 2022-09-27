بالفيديو.. “الأرصاد” توضح كيف تنشأ العواصف الغبارية والرملية وأسباب حدوثها

أوضح المركز الوطني للأرصاد كيف تنشأ العواصف الغبارية والرملية، وما الأسباب التي تؤدي لحدوثها، مبيناً أن الجزيرة العربية تعد أكثر المناطق المتأثرة بهذه العواصف.
وقال المركز إن العواصف الترابية هي ظاهرة صعود كمية كبيرة من الغبار في منطقة جغرافية معينة بفعل التأثير الكبير لقوة الرياح، فتقوم الرياح بسحب كميات كبيرة من التراب خلال مرورها خاصة في المناطق الصحراوية.
وأضاف أن العواصف الغبارية والرملية تأتي لعدة أسباب، أهمها جفاف التربة، ونقص الغطاء النباتي، واختلاف الضغط الجوي، وتباين درجات الحرارة، وقوة الرياح وسرعتها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد قد أصدر عدة تنبيهات باستمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية على عدد من المناطق بينها الرياض ومكة والمدينة حتى مساء اليوم (الثلاثاء).
💡 كيف تنشأ العواصف الغبارية؟ #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/xQXqS41lDK
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) September 26, 2022