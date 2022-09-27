نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > قبل موقعة اليوم.. أرقام من تاريخ مواجهات “الأخضر” أمام نظيره الأمريكي
27/09/2022   10:41 م

قبل موقعة اليوم.. أرقام من تاريخ مواجهات “الأخضر” أمام نظيره الأمريكي

+ = -
586

يواصل المنتخب الوطني السعودي، استعدادته لكأس العالم 2022، حيث يواجه اليوم الثلاثاء، في معسكره بإسبانيا، نظيره منتخب أمريكا في الودية الثانية، والأخيرة خلال التوقف الدولي الجاري.

ويطمح “الأخضر” السعودي إلى تحسين أدائه عندما يلاقي نظيره الأميركي، في مباراة دولية ودية على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وسبق للمنتخبين السعودي والأمريكي، أن تقابلَا 6 مرات في وقت سابق، منها مباراتان في كأس القارات و4 وديات، فاز الأخضر في مباراتين والمنتخب الأمريكي في 3 مباريات وتعادلَا مرة واحدة.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل مع الأكوادور سلباً يوم الجمعة الماضي، بينما خسر المنتخب الأميركي أمام نظيره الياباني صفر-2 في اليوم عينه. وفق “أخبار 24”.

ويلعب الأخضر الذي بلغ نهائيات كأس العالم للمرة السادسة، في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، فيما يلعب المنتخب الأميركي في مجموعة ثانية تضم منتخبات إنجلترا وويلز وإيران.

قبل موقعة اليوم.. أرقام من تاريخ مواجهات “الأخضر” أمام نظيره الأمريكي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885229409.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.