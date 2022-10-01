بمشاركة 160 دولة…المملكة تستضيف المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن اختيار المملكة لاستضافة المؤتمر الدولي لمفاوضات الخدمات الجوية 2023م بمشاركة أكثر من 160 دولة.
وأوضحت اليوم (الجمعة) أن المؤتمر يعد حدثاً عالمياً رائداً لمناقشة مستقبل السفر الجوي.
وأشارت إلى انها تتطلع إلى استضافة المنظمين الدوليين وإبراز الفرص المميزة أمام قطاع الطيران العالمي، في ديسمبر 2023م.
وبينت أن أهمية المؤتمر تكمن في توطيد العلاقات بين الدول المشاركة، ويصنع الفرص من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وطرح سياسات جديدة في قطاع الطيران العالمي، وتعزيز الربط الجوي بين الدول.وفق “أخبار 24”.