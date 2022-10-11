سكان المملكة ينفقون 10.8 مليار ريال عبر نقاط البيع في أسبوع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع (2 – 8 أكتوبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.8 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون 1.5 مليار ريال على المطاعم والمقاهي، و1.5 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.6 مليار ريال على نفقات أخرى، و1.2 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة.
كما أنفقوا 712.6 مليون ريال على محطات الوقود، و649.7 مليون ريال على الملابس والأحذية، و784.3 مليون ريال على الصحة، و610.6 مليون ريال على النقل، فيما تم إنفاق 219.7 مليون ريال على المجوهرات، و286.2 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و373.2 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و211.5 مليون ريال على الفنادق. وفق “أخبار 24”.
كما تم إنفاق 288.5 مليون ريال على الأثاث، و242.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و91.7 مليون ريال على المنافع العامة، و100.3 مليون ريال على الاتصالات، و136.4 مليون ريال على التعليم.