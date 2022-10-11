المملكة وعُمان تفعلان شراكتهما الإستراتيجية عبر 3 اتفاقيات في مجال التقنية

وقعت المملكة وسلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)، اتفاقيات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، وذلك تفعيلًا للشراكة وفتح الأسواق التقنية بين البلدين، حيث شملت مجالات التعاون في الحوسبة السحابية، وخدمات الحكومة الرقمية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل.
وجاءت الاتفاقية الأولى بين “إذكاء” العُمانية وشركة “ثقة” السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ممثلين في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارات العمانية، في مجال تطبيق منظومة مطابقة المنتجات، والتقييس والمعايرة القانونية.
فيما تهدف الاتفاقية الثانية والموقعة بين شركتي “ثقة” و”رحال” إلى تطوير وتنفيذ أعمال مشتركة فيما بينهما في مجال الخدمات الإلكترونية وتقنية المعلومات وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق مصلحتهما والمصالح العامة للجهات المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت الاتفاقية الثالثة التعاون بين شركتي “أسس” العُمانية وشركة “حلول السحابة” السعودية، في مجالي الحلول التقنية السحابية وأنظمة التحول الرقمي لدى أسس وأنظمة الإدارة الصحية لدى شركة الحلول السحابية، بينما المذكرة الموقعة بين كل من شركة “تم دن” وشركة “جاهز” تشمل دراسة وتقييم سبل التعاون في مجالات خدمات التوصيل.