لتوطين الصناعات الغذائية.. “مدن” تستقطب استثمارات جديدة تصل إلى 4 مليارات ريال

أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” شراكة إستراتيجية مع إحدى أكبر الشركات المتخصّصة في الصناعات الغذائية لجذب استثمارات بقيمة تصل إلى 4 مليارات ريال.
ويستهدف التعاون المشترك تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، وخلق فرص وظيفية جديدة، والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي.
وكشف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي قصي العبدالكريم، أن الشراكة تشمل تخصيص أرض صناعية بمساحة 50 ألف م2 لإنشاء مصنع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، باستثمارات أكثر من 500 مليون ريال، كما وُقعت مذكرة تفاهم لإقامة مشاريع مستقبلية متنوعة باستثمارات تقارب 3.5 مليار ريال في عدد من المدن الصناعية. وفق “أخبار 24”.