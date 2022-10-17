نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > إبراهيم الزبيدي: موسيماني سيغير الكثير في الأهلي
17/10/2022   7:07 ص

إبراهيم الزبيدي: موسيماني سيغير الكثير في الأهلي

+ = -
521

أعرب لاعب الأهلي، إبراهيم الزبيدي، عن سعادته بالفوز أمام الرياض، والتقدم خطوة في سلم الترتيب بدوري يلو للدرجة الأولى.

وأشاد الزبيدي بالحضور الكبير لجماهير الأهلي رغم أن المباراة مقامة في الرياض، مؤكدًا أن الأهلي كبير بجمهوره الذي يحرص دائمًا على دعم الفريق ومساندته.

وشدد الزبيدي على صعوبة جميع مباريات دوري الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن الفريق مر بظروف صعبة بسبب تغيير المدربين. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الجهاز الفني الجديد لديه الكثير من الأفكار التي ستساعد على تطوير أداء الفريق وتصحيح الأخطاء وهو ما سيتم تحقيقه خلال فترة التوقف القادمة.

إبراهيم الزبيدي: موسيماني سيغير الكثير في الأهلي

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885232385.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.