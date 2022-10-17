إبراهيم الزبيدي: موسيماني سيغير الكثير في الأهلي

أعرب لاعب الأهلي، إبراهيم الزبيدي، عن سعادته بالفوز أمام الرياض، والتقدم خطوة في سلم الترتيب بدوري يلو للدرجة الأولى.
وأشاد الزبيدي بالحضور الكبير لجماهير الأهلي رغم أن المباراة مقامة في الرياض، مؤكدًا أن الأهلي كبير بجمهوره الذي يحرص دائمًا على دعم الفريق ومساندته.
وشدد الزبيدي على صعوبة جميع مباريات دوري الدرجة الأولى، لافتًا إلى أن الفريق مر بظروف صعبة بسبب تغيير المدربين. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الجهاز الفني الجديد لديه الكثير من الأفكار التي ستساعد على تطوير أداء الفريق وتصحيح الأخطاء وهو ما سيتم تحقيقه خلال فترة التوقف القادمة.