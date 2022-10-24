"الصناعة" تعقد ندوة لاستعراض منافسة رخصة كشف موقع "محدد" التعديني

افتتح وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني الأستاذ مساعد الداود ندوة افتراضية بعنوان (طرح رخصة الاستكشاف الثالثة في المملكة “محدد” عن طريق المنافسة)، والتي عقدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والمجلس السعودي الأمريكي للأعمال والخدمات التجارية الأمريكية (U.S. Commercial Service) وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في موقع “محدد” التعديني.
ويقع موقع “محدد” التعديني جنوب محافظة بيشة في منطقة عسير ضمن منطقة الدرع العربي، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 139 كم2، ويبعد حوالي 456 كم2 من ميناء جازان الصناعي، كما أنه يتمتع بتركيبة جيولوجية تشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص.
ودعا الوكيل المستثمرين المهتمين للتعرف على البنية التحتية المتينة والسياسات والتشريعات الواضحة للمملكة التي تقدم بيئة استثمارية منخفضة المخاطر.
واستعرضت الوزارة أبرز التشريعات والتنظيمات في قطاع التعدين، وأبرز ما تضمنه نظام الاستثمار التعديني الجديد لدعم المستثمرين وتقديم البنية التحتية الناضجة، كما ناقشت المحفزات المالية التي تقدمها المملكة إلى المستثمرين في القطاع، وفرص الاستكشاف وأهم المعادن في موقع “محدد” التعديني.
وأوضحت الوزارة أن المنافسة سوف تخضع إلى مرحلتين هي: التأهيل المسبق، ومرحلة تقديم العروض الفنية والخطط البيئية والمجتمعية، كما قدمت الندوة عرضاً عن البيانات الجيولوجية في المملكة وأبرز المواقع التعدينية الجاذبة في المملكة المتاحة في المنصة الوطنية للبيانات الجيولوجية. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت في شهر سبتمبر الماضي عن فوز تحالف شركة موشيكو ريسورسيس، وشركة عجلان وإخوانه للتعدين برخصة استكشاف موقع الخنيقية التعديني، الذي يعد أول ترخيص يتم منحه عن طريق منافسة؛ وفقاً لنظام الاستثمار التعديني وإجراءات التنافسية والشفافية.