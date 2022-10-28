تحويل الحركة المرورية على طريق الملك فهد تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان في بريدة

نوهت إدارة مرور منطقة القصيم بتحويل الحركة المرورية عند تقاطع الفروسية طريق الملك فهد مع طريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه الشرق لطريق الخدمة في مدينة بريدة، لإعادة تأهيل الطريق الرئيسي.
وأوضحت أن القادم من الجنوب ويرغب بالتوجه إلى محطة القطار أو محافظة الأسياح عليه أن يسلك طريق الخدمة الموازي لطريق بريدة / الاسياح، وإذا رغب بالدخول إلى مدينة بريدة أو مطار القصيم، فعليه أن يسلك طريق الخدمة لمسافة 2.8 كلم شرقاً والدوران نحو الغرب وصولاً لطريق الملك فهد.
وبيّنت أن القادم من الشرق ويرغب بالتوجه لمدينة بريدة عليه أن ينعطف قليلاً نحو اليسار وصولاً لطريق الملك فهد، مضيفةً أن القادم من الغرب ويرغب بالتوجه إلى محطة القطار أو محافظة الأسياح فعليه أن ينعطف قليلاً نحو اليمين بعد الجسر وصولاً لطريق الخدمة المتجه شرقاً، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم. وفق “أخبار 24”.
تنوه إدارة مرور منطقة #القصيم بالتعاون مع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، بأنه سيتم تحويل الحركة المرورية على طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان بمدينة بريدة باتجاه الشرق لطريق الخدمة، ابتداءً من يوم الأحد 30 أكتوبر. #المرور_السعودي pic.twitter.com/BJZdgKMxyn
— المرور السعودي (@eMoroor) October 28, 2022