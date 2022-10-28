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جديد المحليات > معرض الأنمي السعودي 2022 يخصص جناحاً ضخماً لعرض مسلسل “هجوم العمالقة”
28/10/2022   11:05 م

معرض الأنمي السعودي 2022 يخصص جناحاً ضخماً لعرض مسلسل “هجوم العمالقة”

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جذب معرض الأنمي السعودي في موسم الرياض 2022 عشاق الأنمي المعجبين عبر تخصيص جناحٍ ضخمٍ لأحد أكبر إنتاجاتها مسلسل هجوم العمالقة “Attack on Titan”.

ويتيح المعرض للزوار الاستمتاع بخوض تجربة المشاهدة المعززة بأجهزة الواقع الافتراضي VR، كما يقدم لهم تجربة تقمّص شخصياتهم المفضلة والتفاعل معها، وكذلك خوض الألعاب والتحديات من خلالها.

ويضم المعرض المجسمات الضخمة لبطل سلسلة هجوم العمالقة “إرين ييغر” والمحقق “كونان” الشهير، وهو ما يدفع الزوار لتدوين مشاعرهم تجاه المعرض وتجاربه التفاعلية من خلال اللوحة الجدارية الضخمة لرسومات شخصيات الأنمي.

ويقدم مسرح المعرض حفلات غنائية متخصصة بمجال الأنمي، تتعاقب على تقديم فقراتها فرقة فلو “flow” التي تعد من أبرز الفرق الغنائية اليابانية، كما يتيح المعرض لزواره تجربة التسوق من خلال متجر لبيع منتجات وشخصيات مسلسلات الأنمي.

ويمكن للزوار الاستمتاع بفعاليات المعرض حتى غدٍ السبت من الساعة 3 عصراً وحتى 12 منتصف الليل، من خلال حجز تذاكر الدخول عبر الرابط التالي.

معرض الأنمي السعودي 2022 يخصص جناحاً ضخماً لعرض مسلسل "هجوم العمالقة" معرض الأنمي السعودي 2022 يخصص جناحاً ضخماً لعرض مسلسل "هجوم العمالقة"

وفق “أخبار 24”.

معرض الأنمي السعودي 2022 يخصص جناحاً ضخماً لعرض مسلسل “هجوم العمالقة”

جديد المحليات
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