أعلن مصرف الراجحي اليوم (الأحد)، بدء الطرح والاكتتاب في صكوك من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بعائد تبلغ نسبته 5.50% ثابتة سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي.
وأبان المصرف في بيان على “تداول”، أنه تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بـ4 مليارات ريال سعودي، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.
وأوضح أن تاريخ بداية الطرح من اليوم وحتى 10 نوفمبر المقبل، لافتا إلى أنه سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب هو 5 صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال، مبينا أن سعر طرح الصك هو ألف ريال. وفق “أخبار 24”.