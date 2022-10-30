انخفاض أرباح “سابك” بـ67% خلال الربع الثالث من 2022 مقارنة بالعام السابق

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم (الأحد) النتائج المالية الأولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022.
وأظهرت النتائج المنشورة على “تداول السعودية”؛ انخفاض صافي أرباح الشركة بنسبة 67.14% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.84 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح 5.6 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2021.
وأبانت أن صافي أرباح الشركة انخفض بنسبة 76.8% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 7.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.
وأرجعت “سابك” سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع، رغم زيادة في الكميات المبيعة، لافتة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.
وأشارت الشركة إلى تسجيل تراجع في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة 10.28% إلى نحو 16.24 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، وذلك مقارنة بأرباح قدرها 18.1 مليار ريال حققتها في الفترة المماثلة من العام الماضي 2021. وفق “أخبار 24”.