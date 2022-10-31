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جديد المحليات > وزير “النقل” يعلن تدشين أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة.. و”آبل” أولى الشركات المستثمرة فيها
31/10/2022   10:24 م

وزير “النقل” يعلن تدشين أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة.. و”آبل” أولى الشركات المستثمرة فيها

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أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم (الإثنين)، تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة في الرياض، والتي تعد أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة.

وأوضح أن المنطقة اللوجستية المُدشَّنة لن تكون الأخيرة، حيث سيليها العديد من المناطق اللوجستية في أنحاء المملكة؛ لتصبح مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث؛ بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الأسبوع الماضي، واليوم تطلق منظومة النقل والخدمة اللوجستية المنطقة اللوجستية المتكاملة. وفق “أخبار 24”.

كما أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية أن شركة “آبل” ستكون أول مستثمر رئيسي في المنطقة اللوجستية المتكاملة المدشنة اليوم.

وزير “النقل” يعلن تدشين أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة.. و”آبل” أولى الشركات المستثمرة فيها

جديد المحليات
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