أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد)، عن موعد المزايدة على رخصة كشف خام الجبس في موقع آبار القصب الواقع جنوب مركز نبط بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بنحو 0.6 كلم2.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن موعد المزايدة سيكون غداً (الإثنين)، عند الساعة الـ 10 صباحاً، بمشاركة 8 شركات تأهلت للمرحلة الثالثة من المنافسة، مبيناً أن الهدف من تلك المنافسات يكمن في تعزيز الشفافية والعدالة، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية وتنمية المحتوى المحلي. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن طرح فرصة استثمارية للحصول على رخصة كشف عن خام الجبس في موقع آبار القصب، مبينةً أن خام الجبس يظهر في منطقة الرخصة على شكل رواسب طبقية تصل سماكتها إلى عدة أمتار.