ناشد عضو مجلس الشورى عساف أبوثنين، أمير منطقة الرياض التدخل لحل أزمة الاختناقات والازدحام الناتج عن الحوادث المرورية.
وقال “أبوثنين”: إن حوادث صغيرة تقع في الطرق السريعة بالرياض تعطل الحركة وتوقف آلاف البشر؛ لأن أطرافها ينتظرون إعداد التقرير ليدفع التأمين قيمة الإصلاح وهذا بدون تدخل سريع من المرور لفك الاختناقات الطارئة.
وأشار إلى أنه في دبي مثلًا يتم تغريم المتصادمين إذا أبقوا سياراتهم بالطريق، حيث ينبغي عليهم تصوير الحـادث والخروج من الطريق العام حتى حضور الدورية. وفق “أخبار 24”.
ودعا إلى ضرورة وجود حل عاجل لهذه الأزمة اليومية التي يعاني منها المواطنون وتدخل عاجل من أمير الرياض الحريص على راحة وسلامة جميع سكان المدينة.