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جديد المحليات > وزير خارجية بريطانيا: علاقاتنا قوية مع المملكة ونتشارك الاهتمام بالأمن والطاقة النظيفة
19/11/2022   9:26 م

وزير خارجية بريطانيا: علاقاتنا قوية مع المملكة ونتشارك الاهتمام بالأمن والطاقة النظيفة

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قال وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي: إن بلاده لديها علاقات قوية مع المملكة، وأيضاً مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأكد “كليفرلي” خلال مداخلة مع قناة “العربية” أن المملكة المتحدة تسعى إلى تعاون أكبر في مجالات التجارة والأمن وإنتاج الطاقة النظيفة مع السعودية، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً على العديد من الأصعدة.

ونوه بأن الأمن الإقليمي والغذائي يدخلان ضمن العديد من المسائل المشتركة بين البلدين، مبيناً أن العمل مستمر مع المملكة على التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية البيئة.

وفق “أخبار 24”.

وزير خارجية بريطانيا: علاقاتنا قوية مع المملكة ونتشارك الاهتمام بالأمن والطاقة النظيفة

جديد المحليات
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