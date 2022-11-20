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جديد المحليات > “التجارة” تدعو الشركات إلى إيداع القوائم المالية عبر الطرق المعتمدة
20/11/2022   10:20 م

“التجارة” تدعو الشركات إلى إيداع القوائم المالية عبر الطرق المعتمدة

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دعت وزارة التجارة، اليوم (الأحد)، الشركات إلى الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم” من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الإلكتروني.

وأكدت الوزارة متابعتها لعمليات إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة، مشيرة إلى أهمية مسارعة الشركات بإيداع قوائمها، تطبيقاً لما نص عليه نظام الشركات وتجنباً للعقوبات المقررة في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، والمحددة بـ4 أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة من نهاية السنة المالية، وقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ 15 يوماً للشركة المساهمة المقفلة، والتي تنعقد خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية.

وأوضحت آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة، حيث يُعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، ويتضمن الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوماً. وفق “أخبار 24”.

كما يُعد المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

“التجارة” تدعو الشركات إلى إيداع القوائم المالية عبر الطرق المعتمدة

جديد المحليات
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