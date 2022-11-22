بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم 2022م تجمع الشرقية الصحي يوعي أكثر من 600 مشجع عبر منفذ سلوى

أطلق تجمع الشرقية الصحي ممثلاُ بإدارة التواصل المؤسسي والتعزيز الصحي وفريق التطوع الصحي حملة توعوية تثقيفية تحت شعار “شجع بأمان”، وذلك في منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر، وذلك لتوعية الجماهير على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال حضور مباريات كاس العالم، بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العالم.
وأوضح تجمع الشرقية الصحي أنه تم استهداف أكثر من 600 من المشجعين عبر المن فذ الحدود البري مع دولة قطر، من خلال الباصات التي تقل المشجعين والجماهير العابرة.
وقد شملت الحملة توعية الجماهير العابرين عبر منفذ سلوى بضرورة أخذ اللقاحات الموسمية كلقاح الإنفلونزا، إضافةً لاستكمال لقاحات فايروس كورونا الجديد، وتثقيفهم بطرق اتباع الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن مخالطة المصابين بالأمراض المعدية، وذلك للحد من انتشار الأمراض داخل الملاعب، وحماية أفراد المجتمع من خطر الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لها. وفق “أخبار 24”.
وأكد تجمع الشرقية الصحي أن مستشفى سلوى العام والمراكز الصحية التابعة له، تعمل بشكل متكامل على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية صحية لجماهير كأس العالم لهذا العام، من خلال خدمات صحية عاجلة وعيادات متنقلة وفرق توعوية، بالتعاون مع تجمع الأحساء الصحي ومشاركة الهلال الأحمر السعودي وعدد من الجهات ذات العلاقة.
الجدير بالذكر، أنه تم تفعيل عيادات افتراضية للاستشارات الطبية عن بعد، حيث تتضمن أجهزة حديثة متصلة بكاميرات تغطي عدة مساحات جغرافية حول المنطقة الشرقية، كما تم تشغيل المستشفى الميداني الذي أنشأته وزارة الصحة، الذي يقع بجانب المستشفى الأساسي ويضم غرف عمليات وغرف تنويم وغرف عناية مركزة بـ 50 سرير إضافي، إضافةً لتخصيص مهبط طيران لنقل الحالات الطارئة العاجلة، حيث سيتم تقديم الخدمة الصحية خلال فترة كأس العالم لمدة 24 ساعة.