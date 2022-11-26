مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة وانخفاض الإصابات الجديدة والوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الإصابات الجديدة، والوفيات المسجلة بفيروس “كورونا” وارتفاع الحالات الحرجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 10 حالات عن المسجل أمس، لينخفض إجمالي الحالات المسجلة إلى 825402 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا، إذ سجلت 77 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 812856 حالة، فيما ارتفع معدل الحالات الحرجة بتسجيل دخول 3 حالات جديدة إلى العناية المركزة ليرتفع إجمالي الحالات الحرجة إلى 52 حالة. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأنه تم تسجيل انخفاض في منحنى حالات الـوفاة، حيث سجلت حالة وفـاة واحدة فقط، مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل حالتان، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9457 حالة.