“ملخص مباريات المونديال 8″.. فرحة مغربية وصدمة يابانية وأول نقطة لـ”ألمانيا”

انتهت منافسات اليوم الثامن من مونديال قطر 2022 المُحدد له الاستمرار حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وأقيمت 4 مباريات لم تخلُ من الإثارة والمتعة والأهداف الرائعة.
وشهدت مباريات الأحد العديد من المفاجآت منها الصادم والسعيد بعدما خسرت اليابان بشكل مفاجئ من كوستاريكا، بينما أسعد المغرب الجميع بفوزه على بلجيكا بثنائية نظيفة، فيما انتصر المنتخب الكرواتي على كندا، وتعادلت إسبانيا مع ألمانيا في ختام ذلك اليوم.
صدمة يابانية
خطف منتخب كوستاريكا فوزًا غاليًا أمام نظيره الياباني، مساء أمس الأحد، بنتيجة 1 -0، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في كأس العالم 2022.
وسجل اللاعب كيشير فولر الهدف الأول لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 81 من زمن اللقا، وبتلك النتيجة، حصد منتخب كوستاريكا أول 3 نقاط في كأس العالم.
انتصار غالٍ للمغرب
حقق منتخب المغرب فوزًا ثمينًا على حساب بلجيكا بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.
وشهدت المباراة ظهور حارس مرمى نادي الوحدة منير المحمدي بمستوى رائع إضافة للمشاركة الفعالة لمهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله في الربع الأخير من المباراة.
كرواتيا تنتصر وكندا تودع
نجح المنتخب الكرواتي في قلب الطاولة على منافسه الكندي، من التأخر بهدف نظيف إلى الفوز (4-1)، في مباراة جمعت بينهما على ملعب ستاد خليفة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم.
وبهذه النتيجة رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 4 نقاط متساويًا مع المغرب ويليهما بلجيكا برصيد 3 نقاط ثم كندا بدون نقاط.
وبات منتخب كندا الفريق الثاني الذي يغادر منافسات كأس العالم 2022 من دور المجموعات بعد منتخب قطر.
أول نقطة لألمانيا في المونديال
تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره إسبانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر.
وسجل منتخب إسبانيا الهدف الأول عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 62، بينما تعادل المنتخب الألماني عن طريق نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 83 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد إسبانيا إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، بينما تتذيل ألمانيا ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب الياباني المركز الثاني، والكوستاريكي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما.
وفق “أخبار 24”.