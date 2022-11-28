شاهد.. كيف يرى مشجعو كأس العالم تجربة البيت السعودي في الدوحة؟

تواصل منطقة البيت السعودي في الدوحة، استقبال آلاف المشجعين من شتى الجنسيات حول العالم من أجل الاستمتاع بالفعاليات التي يتم تقديمها.
وأبدى الزوار، سعادتهم بتجربة البيت السعودي وما تقدمه من فعاليات متنوعة بينها العروض الفنية والفلكلورية، وكذلك العرضة النجدية والسامري والمزمار، مبدين إعجابهم بكأس دوري “روشن”.
واستعدت المنطقة لاستقبال الزوار بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، كما تعرض على الشاشات العملاقة للزوار والمشجعين مباريات المونديال في نسخته الثانية والعشرين.
من قلب الدوحة؛ البيت السعودي يحتضن جماهير #كأس_العالم_قطر_2022. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/rUKPwZFTpu
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 27, 2022
وفق “أخبار 24”.