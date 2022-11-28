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رياضة > شاهد.. كيف يرى مشجعو كأس العالم تجربة البيت السعودي في الدوحة؟
28/11/2022   7:07 ص

شاهد.. كيف يرى مشجعو كأس العالم تجربة البيت السعودي في الدوحة؟

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تواصل منطقة البيت السعودي في الدوحة، استقبال آلاف المشجعين من شتى الجنسيات حول العالم من أجل الاستمتاع بالفعاليات التي يتم تقديمها.

وأبدى الزوار، سعادتهم بتجربة البيت السعودي وما تقدمه من فعاليات متنوعة بينها العروض الفنية والفلكلورية، وكذلك العرضة النجدية والسامري والمزمار، مبدين إعجابهم بكأس دوري “روشن”.

واستعدت المنطقة لاستقبال الزوار بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، كما تعرض على الشاشات العملاقة للزوار والمشجعين مباريات المونديال في نسخته الثانية والعشرين.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. كيف يرى مشجعو كأس العالم تجربة البيت السعودي في الدوحة؟

رياضة
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