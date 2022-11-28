تعتزم شركة سامسونغ طرح هاتف جديد من فئة Galaxy، وأطلقت عليه اسم هاتف Galaxy A34، وسيعمل الهاتف بنظام android 12.
وكشفت تسريبات حديثة عن أبرز مواصفات هذا الهاتف إذ يأتي الهاتف بأبعاد “169.9/77.2/8.5” ملم، ووزن 205 غرامات، وهيكل مقاوم للماء والغبار.
ومنحت الشركة شاشة الهاتف زجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش، أما الشاشة نفسها فهي من نوع AMOLED، ويبلغ مقاسها 6.8 بوصة، وعرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا.
ويمتلك الهاتف ذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Adriano 660.
ويحظى الهاتف ببطارية بسعة 5050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وكاميرا أمامية ستكون بدقة 8 ميغا بيكسل.
وتعد الكاميرا الأساسية للهاتف ثلاثية العدسة بدقة (64+13+2) ميغا بيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، كما يحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع.
وفق “أخبار 24”.